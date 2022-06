Roma Pride: «Torniamo a fare rumore»

(LaPresse) Torna il Pride a Roma, con ritrovo in piazza della Repubblica. Quest'anno il titolo della manifestazione per i diritti delle persone Lgbtqi+ è un omaggio a Raffaella Carrà («Torniamo a fare rumore»). Ma il titolo vuole anche richiamare a un ritorno nelle piazze dopo due anni di pandemia. «Torniamo a fare rumore affinché questa famiglia sia una famiglia anche nei diritti, senza se e senza ma. Perché non esistono famiglie di serie A o di serie B, esistono posti da chiamare casa, esistono persone con cui crescere, con cui diventare adolescenti, con cui diventare grandi. Persone da chiamare mamma, papà», scrivono gli organizzatori. Bandiere e canti in piazza.