(Agenzia Vista) Roma, 06 dicembre 2021

Dirigentiscuola, l'associazione dei presidi, ha proclamato lo stato di agitazione e la disobbedienza civile. I dirigenti scolastici provenienti da varie città italiane sono scesi in piazza, di fronte al Ministero dell'Istruzione in viale Trastevere, per manifestare contro il Governo e il ministro Bianchi.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it