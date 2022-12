Roma, spara in un bar e uccide tre persone: fermato il killer

(LaPresse) È entrato in un bar a Roma, nel quartiere Fidene, dove era in corso una riunione di condominio e ha aperto il fuoco. Uccise tre donne, quattro i feriti, di cui una donna in condizioni gravissime. Il responsabile Claudio Campiti ,57 anni è stato poi fermato dai carabinieri, allertate dai presenti, uno dei quali ha bloccato l'uomo, ed è rimasto ferito lievemente. Aveva avuto dei dissidi con il consorzio che gestisce l'abitazione dove vive. Avrebbe sottratto la pistola in un Poligono. «È entrato nella sala, ha chiuso la porta e ha urlato vi ammazzo tutti», ha raccontato un testimone. «Gravissimo l'episodio di violenza che sconvolge la nostra città. La mia vicinanza alle famiglie», dice il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri