Roma, torna il primo maggio tra fine della pandemia e la guerra in Ucraina

(LaPresse) Dopo due anni di assenza torna il concerto del Primo maggio a Roma. Un ritorno particolare proprio nel giorno in cui vengono cancellate le restrizioni anti covid e mentre però imperversa la guerra nell'est Europa. Tra i tanti giovani (e meno giovani) che hanno affollato piazza San Giovanni si respira comunque una gran voglia di cose positive: «Siamo qui per festeggiare - ci racconta Claudia che viene da Avellino - vogliamo per oggi fare finta di niente, fare finta che tutto sia tornato alla normalità, ne abbiamo bisogno». Almeno per un giorno.