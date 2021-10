Ruby ter, Barbara Guerra: «Berlusconi mi ha rovinato la vita»

(LaPresse) - «Cene eleganti? Mi viene da ridere, non scherziamo». Lo ha detto Barbara Guerra, una delle ragazze ospiti fisse alle feste di Arcore e imputata nel processo Ruby ter insieme a Silvio Berlusconi e altre 26 persone. «Io non sono una escort, l'ho dichiarato diverse volte. Doveva farlo Berlusconi e non l'ha mai fatto, non mi ha mai difesa e sono molto indignata con lui. Mi ha rovinato la vita», ha sottolineato la ragazza. «Quirinale? Faccia il nonno», ha concluso.