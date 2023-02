Ruby ter, tutti assolti imputati: la lettura della sentenza

(LaPresse) - Tutti assolti nel processo Ruby Ter per corruzione e falsa testimonianza con la formula «il fatto non sussiste». Prosciolte dalla falsa testimonianza alcune delle ragazze ospiti delle cene di Arcore a casa di Silvio Berlusconi per intervenuta prescrizione. I giudici della settima sezione penale del tribunale di Milano hanno letto il dispositivo di sentenza in aula bunker a San Vittore dopo due ore di camera di consiglio.