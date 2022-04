(LaPresse) A fuoco un deposito di carburante in Russia, non lontano dal confine con l'Ucraina. Sui social network sono comparsi numerosi video che mostrano il vasto rogo che sarebbe scoppiato a Bryansk, rifeferito anche dalle autorità locali, citati dall'agenzia russa Tass. Sconosciute al momento le cause dell'incendio.