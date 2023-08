Salario minimo, Conte: «Da maggioranza solo sì a quello massimo per politici»

(LaPresse) «Abbiamo sentito ripetere: no al salario minimo, sì al salario ricco. All'inizio non capivamo ma poi abbiamo capito: il salario ricco è quello che avete riservato a parlamentari ed ex parlamentari, ripristinando i vitalizi al Senato e con un odg di ieri che apre la strada all'aumento dello stipendio dei deputati. Insomma dite no al salario minimo per i cittadini sottopagati e sì agli stipendi massimi per i politici. Non ve lo permetteremo». Così il leader del M5S, Giuseppe Conte, intervenendo alla Camera durante la discussione sulla sospensiva sul salario minimo, poi approvata dall'Aula di Montecitorio.