Salario minimo, Conte: «Meloni contraria? Guadagna 30 volte di più»

(LaPresse) «È comprensibile che la presidente Meloni non creda al salario minimo legale e alla sua necessità perché guadagna delle indennità che sono fino a 30 volte il salario minimo legale. Ma non si possono chiudere gli occhi sulla realtà dove ci sono milioni di lavoratori che vengono sfruttati e non portano a casa una busta paga dignitosa. Noi difendiamo la dignità sociale». Lo dichiara il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, a margine del convegno “Inflazione e salari: quali politiche?” organizzato dall'Università Roma Tre. «Voglio sperare che la Meloni, che ha già smantellato il reddito di cittadinanza e precarizzato ancora di più i rapporti di lavoro, si renda conto che sta creando un disagio sociale. E in altri Paesi stiamo vedendo quali conseguenze comporta», ha proseguito.