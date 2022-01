Saldi al via oggi in Sicilia e Basilicata

Parte la stagione dei saldi invernali in Italia. Oggi al via in due regioni, Sicilia e Basilicata, domani è la volta della Val d’Aosta mentre nel resto d’Italia gli sconti iniziano il 5 gennaio. Secondo Confcommercio ogni persona spenderà 119 euro per un giro d’affari stimato di 4,2 miliardi, coinvolgendo 15 milioni di famiglie. Solo in Sicilia il bilancio si aggira intorno ai 300 milioni di euro. Per Confesercenti il budget medio è 150 euro e 4 italiani su 10 sono interessati a fare acquisti.