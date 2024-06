Salta la luce al circo, il cammello ne approfitta e scappa: la passeggiata per le strade della città

(LaPresse) Un cammello a spasso per le strade di Stoccarda, in Germania. L'animale è fuggito dal Circo Atlanta approfittando dell'interruzione della corrente elettrica a causa di un cortocircuito e ha gironzolato indisturbato per la città tedesca. Ad avvertire la polizia, alcuni passanti che hanno incrociato il cammello. Le forze dell'ordine hanno dovuto chiudere alcune strade per evitare che creasse problemi al traffico. Alla fine un guardiano dello zoo del circo è riuscito a catturare l'animale e riportarlo indietro. In un video, ormai virale, si vede l'animale correre in strada sotto la pioggia con dietro alcuni poliziotti.