Salvini incontra Meloni: «Al lavoro su emergenze, non su poltrone»

(Agenzia Vista) Roma, 28 settembre 2022

«Per ringraziare i milioni di italiani che hanno scelto la Lega è il centrodestra siamo già al lavoro, giorno e notte, non sulle poltrone, i nomi e i ministeri, ma sulle emergenze vere del Paese e quindi affrontare il varo bollette, il problema sicurezza, la qualità della vita. Già domani ho convocato a Roma i quasi 100 nuovi parlamentari della Lega da tutta Italia per meritarci la fiducia che il popolo italiano ci ha dato. Quindi, al lavoro, uniti, questo ci chiede la gente senza polemiche ma con le idee chiare in testa». Così il segretario leghista Matteo Salvini.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev