Salvini: «D'accordo con Letta, favorire incontro Putin con Zelensky»

(LaPresse) «Per la prima volta dopo tanto tempo sono d'accordo con Letta che dice è fondamentale un incontro tra Putin e Zelensky per parlare di pace. Incontrare Letta? Io per parlare di pace incontro chiunque anche il presidente dell'Inter ma detto questo finalmente al di là della polemica quotidiana di casa Pd che l'incontro sia fondamentale ed urgente e che la pace sia fondamentale e urgente, io lo dico da tempo se lo dice anche Letta io sono d'accordo e facciamo ogni cosa per facilitare questo incontro tra Putin e Zelensky». Matteo Salvini ai giornalisti fuori dal Senato.