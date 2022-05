Salvini incontra Draghi a Palazzo Chigi: «Abbiamo parlato di fisco e di pace»

(LaPresse) «Stiamo lavorando bene. Dopo i 14 miliardi per rinnovare gli sconti sulle bollette di luce, gas, benzina e diesel, abbiamo probabilmente trovato la soluzione per evitare aumenti di tasse sulla casa, sui risparmi e sugli affitti. Una delega fiscale quindi che conferma la flat tax e che non prevede nuove tasse è quello che la Lega e il centrodestra chiedevano». Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, al termine dell’incontro di circa un’ora a Palazzo Chigi con il premier Mario Draghi. «Con Draghi abbiamo parlato di pace, non di armi, bombe, guerra. Abbiamo parlato di come arrivare al cessate il fuoco in Ucraina e di come arrivare il prima possibile alla pace», aggiunge il leader del Carroccio.