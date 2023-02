Auto elettriche, Salvini: «Mettere fuorilegge auto a diesel e benzina è una follia che aiuta la Cina»

(Agenzia Vista) Roma, 28 febbraio 2023

«Ambiente più pulito si, ma senza far perdere il lavoro a milioni di lavoratori. Va bene la transizione ambientale. Solo elettrico significa fare un regalo alla Cina. Mettere fuori legge le auto a diesel e benzina è una follia che non aiuta l'ambiente e arricchisce la Cina», le parole del ministro Matteo Salvini in Svezia.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it