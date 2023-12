Salvini: «Non gradito alla cena di Natale? Non voglio imbucarmi a casa di nessuno»

(LaPresse) «A Natale io sto coi miei, sto coi figli e i genitori, quindi non mi voglio imbucare a casa di nessuno. Almeno a Natale, il Natale è della famiglia, senza polemiche, senza veleno, senza gelosie. Natale è della famiglia, con Gesù Bambino. Per me Natale è Gesù, non è Cucù. quindi mi fanno veramente un'enorme tristezza quelli che cancellano il Natale». Così il ministro dei Trasporti e Vicepremier, Matteo Salvini risponde alla domanda sul sondaggio di You Trend che lo vede totalizzare un 9% e posizionarsi tra gli ultimi posti a parimerito con Elly Schlein per un invito alla cena di Natale a casa degli italiani, a margine della consegna dei regali di Natale ai bimbi ricoverati all'ospedale Buzzi di Milano