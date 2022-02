Salvini e la riforma della giustizia: «Deve farla il popolo»

(Agenzia Vista) Roma, 15 febbraio 2022

«È una bella giornata per la democrazia, oggi si decide se dopo 30 anni saranno i cittadini a fare la vera riforma della giustizia e che in primavera siano gli italiani a fare quello che il Parlamento non ha fatto per 30 anni. Il ministro Cartabia sta facendo passi, ma grazie alla Lega vorremmo che fosse il popolo a fare la riforma», così il leader della Lega Salvini.

