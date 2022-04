(Agenzia Vista) Roma, 23 aprile 2022

«Non so come abbia scelto, ma Orban ha visto prima il Papa e poi Matteo Salvini. Almeno così il Pd non potrà dire che è cattivo, è stato benedetto». Scherza così Matteo Salvini sull'incontro con Orban, durante un comizio a Ostia.

