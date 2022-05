(Agenzia Vista) Roma, 28 maggio 2022

«Io pensavo che valesse la pena mettersi in gioco per la pace, non mi aspettavo applausi, ma neanche insulti. Andare in territorio di guerra non è week end a Riccione. Io ci lavoro e ci lavorerò», le parole di Salvini a Parma.

Fb Salvini

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev