Saman Abbas, arrestato a Barcellona il cugino Nonamhulaq

(LaPresse) Arrestato in Spagna Nomanhulaq Nonamhulaq, cugino di Saman Abbas, la 18enne pachistana scomparsa dal 30 aprile dello scorso anno da Novellara, in provincia di Reggio Emilia. Il 35enne si trovava in un appartamento nel centro di Barcellona. È accusato di concorso in omicidio e occultamento di cadavere. I carabinieri di Reggio Emilia hanno ricostruito i mesi di latitanza di Nonamhulaq, fuggito da Novellara e spostatosi prima in Liguria, poi a Parigi e, infine, a Barcellona. In precedenza erano stati arrestati in Francia un altro cugino e lo zio, entrambi estradati in Italia. Restano latitanti in Pakistan i genitori di Saman, il cui corpo non è mai stato trovato.