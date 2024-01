Sandra Milo, Rutelli in visita alla camera ardente: «Era una donna libera»

«La Milo è quella che ride sempre, che mette allegria. Ecco, ricordiamola così». Queste le parole che Francesco Rutelli, presidente dell’Anica, ha dedicato a Sandra Milo a margine della camera ardente organizzata in Campidoglio. «Tutto il cinema del dopoguerra lo ha attraversato e caratterizzato», ha rimarcato l’ex di sindaco di Roma, per cui l’attrice «era una donna libera». Rutelli ha poi ricordato il David alla carriera assegnato a Milo. «È stata un’amica e una cittadina di Roma», ha invece rimarcato l’assessore alla cultura della Capitale Miguel Gotor, presente in sostituzione del sindaco Gualtieri impegnato per motivi istituzionali fuori città: «Roma farà di tutto per ricordarla perché la sua storia, la sua biografia, il suo passaggio qui sulla terra merita di essere ricordato», ha concluso.