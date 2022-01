(LaPresse) Manifestazione no vax in Piazza Colombo a Sanremo. Presente anche il cantante Giuseppe Povia che, dal palco, ha ribadito le sue posizioni contro il vaccino e intonato la sua canzone «Non sono democratico», leggeremente riadattata. La protesta è stata organizzata dal Movimento Imprese Italiane, in collaborazione, tra gli altri, con Rivoluzione Etica e No Green Pass Imperia-Sanremo.