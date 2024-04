Santanchè a Napoli: «Voto chiaro, sono serena. Nessuno ha mai chiesto le mie dimissioni»

(LaPresse) «Il voto del Parlamento è stato chiaro, io sono sempre stata serena. Non ero in Aula? Ho molto da fare per il turismo in questo Paese». Queste le parole della ministra del Turismo Daniela Santanchè, giunta al Museo nazionale ferroviario di Pietrarsa per la IX edizione del Meet Forum - Il turismo sostenibile. «Governo e maggioranza non hanno mai chiesto le mie dimissioni», ha aggiunto.