Sardegna, Conte: «Meloni deve metterci la faccia su sconfitta Truzzu»

(LaPresse) Paolo Truzzu, con la sua dichiarazione che si prende tutta la responsabilità della sconfitta, «è stato molto generoso nei confronti della presidente Giorgia Meloni perchè è lei che l'ha scelto. In realtà Giorgia Meloni ha riempito la campagna elettorale di gigantografie con la sua faccia: non so se ha dichiarato qualcosa ma non ci ha ancora messo la faccia, forse è il caso di mettercela personalmente perchè credo abbia gestito questa vicenda un po' con arroganza». Così il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, a Cagliari con la nuova presidente della regione Alessandra Todde.