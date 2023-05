Sardegna, se vuoi visitare questa spiaggia paradisiaca non la troverai più: cancellata dal fango

Il maltempo in Sardegna ha causato gravi danni, in particolare alla spiaggia di Cala Luna, un gioiello paesaggistico. La spiaggia è stata sommersa dal fango. Gli esperti considerano questo fenomeno frequente, sebbene anomalo per questa stagione e con effetti negativi sulla prossima estate. Cala Luna è una delle spiagge più rinomate e belle della Sardegna e di tutto il Mediterraneo, ma è stata colpita da forti piogge nel weekend scorso, che hanno provocato mareggiate e conseguenti danni. Il fango proveniente dal Rio Codula di Luna ha invaso la spiaggia. Nella zona sono caduti 295 millimetri di pioggia tra sabato e domenica, interrompendo la distribuzione dell'acqua nella rete idrica. La situazione è stata descritta come “Cala Luna cancellata”. Un evento simile si era verificato nel 2004 ma attualmente la situazione rimane incerta, in attesa di un miglioramento delle condizioni meteorologiche.

