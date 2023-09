Frecce Tricolori: «Genitori

disperati per la bimba»

(LaPresse) -"Ho sentito un grande botto dal bagno e quando sono sceso ho visto le fiamme, mi sono avvicinato e ho visto i genitori disperati perché non erano riusciti a tirar fuori la bambina". Così Mauro, un testimone dello schianto dell'aereo delle Frecce Tricolori nei pressi dell'aeroporto di Caselle, nel Torinese. Nell'incidente ha perso la vita una bambina di 5 anni ed è rimasta coinvolta la sua intera famiglia. "Queste cose non dovrebbero succedere" ha aggiunto l'uomo che ha detto di aver visto anche l'altro bambino, ustionato. "Ho visto anche il pilota, sembrava disperato, poi dopo un quarto d'ora sono arrivati i Vigili del Fuoco" ha aggiunto Mauro sottolineando che ci sono voluti almeno 15 minuti per spegnere l'incendio. "So che il figlio va a scuola con mio figlio" ha concluso l'uomo.