Scissione M5S, Fico: «In Campania io in competizione con Di Maio? Stupidaggini, collegi diversi»

(Agenzia Vista) Roma, 22 giugno 2022

«Il Movimento è la mia casa e siamo già a lavoro per riunire tutti gli eletti per portare avanti i temi che interessano i cittadini. Competizione con Di Maio? Non c'è nessuna competizione, siamo anche in collegi diversi. Smontiamo anche questa stupidaggine», così il presidente della Camera Roberto Fico dopo l'incontro con Giuseppe Conte in un bar vicino Montecitorio.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it