Scontri a manifestazione Cospito, misure cautelari per 18 anarchici

(LaPresse) Diciotto misure cautelari sono state eseguite dalla Polizia in tutta Italia nei confronti di anarchici, mentre altre 75 persone risultano indagate per i gravi disordini scoppiati a Torino il 4 marzo 2023, durante la manifestazione organizzata per chiedere la liberazione di Alfredo Cospito, detenuto in regime di 41 bis. Dopo oltre un anno di indagini, gli investigatori hanno identificato la frangia più violenta di quel corteo, composto da quattrocento antagonisti. Sono accusati di devastazione, violenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale.