Scuola, a Roma gli studenti scioperano contro la riforma del governo

(LaPresse) Hanno risposto in tanti, a Roma, all'appello dei sindacati della scuola per una giornata di sciopero contro la riforma voluta dal governo e per il rinnovo del contratto. L'appuntamento in piazza Santi Apostoli. Maurizio Landini segretario Cgil: «Non si interviene su un settore senza coinvolgere chi ci lavora». «L'atteggiamento del governo è chiaramente contro gli interessi della scuola pubblica. Scioperiamo contro l'idea di un sistema di reclutamento che è pensato in realtà senza tener conto dell'interesse di chi è precario oggi», spiega il segretario nazionale della Flc Cgil, Francesco Sinopoli.