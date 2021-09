Scuola: avvio delle lezioni anche a Roma, primo giorno senza intoppi

(LaPresse) Primo giorno di scuola per gli studenti romani. Primo giorno di sperimentazione delle nuove procedure anti covid. Al liceo scientifico, Newton tutto è proceduto senza intoppi. La piattaforma del ministero, che dovrebbe aiutare nel controllo del personale vaccinato e/o tamponato, è attiva da lunedì mattina: quasi tutto il personale scolastico di Roma ha comunque aderito alla campagna di vaccinazione: «Da noi noi non abbiamo avuto defezioni, almeno per quanto ne so io - ci spiega la dirigente scolastica e presidente dell'associazione nazionale presidi del Lazio, Cristina Costarelli - rimangono alcune criticità come le classi ancora molto piene e il nodo dei trasporti ancora non sciolto. Per il resto però sembra tutto proceda per il verso giusto». Riguardo l'utilizzo della piattaforma ha poi aggiunto: «Stamattina era già operativa ma noi, essendo il primo giorno, abbiamo preferito per oggi usare l'applicazione di controllo del green pass. In ogni caso manteniamo nascosta la scelta del personale vaccinato o meno perchè a noi interessa solo che il green pass esibito sia valido».