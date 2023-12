Senato, Gasparri interrompe con offese Renzi: proteste di Iv

EMBED

(LaPresse) Tensione in Senato tra Maurizio Gasparri e Metteo Renzi durante l'intervento del leader di Italia Viva in Aula dove è in discussione la legge di Bilancio. Il capogruppo di Forza Italia ha rivolto una frase ingiuriosa nei confronti dell'ex premier che stava criticando Forza Italia per l’astensione sul Mes. «Il fatto che è accaduto è grave: durante l'intervento del presidente Renzi si è sentito chiaramente, e lo ha colto tutta l'Aula, una frase ingiuriosa del presidente Gasparri nei confronti del presidente Renzi, le chiedo di intervenire ai sensi del nostro regolamento», la richiesta al presidente Ignazio La Russa del capogruppo di Iv a Palazzo Madama Enrico Borghi. La Russa ha chiesto di ottenere i filmati della seduta, in quanto non era in aula al momento del battibecco.