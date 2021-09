Sgarbi a Milano per Bernardo: «Sala è un uomo di destra, non capisco perché la sinistra lo voti»

(LaPresse) «Non si poteva fare miglior scelta di Luca Bernardo», così il critico d'arte Vittorio Sgarbi intervenuto questa mattina a Milano ad un evento in sostegno della campagna elettorale del candidato sindaco Bernardo. «Sala è profondamente un uomo di destra, che vantaggio abbia la sinistra a votarlo non lo so. Allo stato attuale io credo che il centrodestra farà una bellissima prova e che potrebbe anche non andare al ballottaggio», ha concluso Sgarbi.