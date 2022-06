Sicilia, Musumeci: «Non è una resa, non mi dimetto, servirò mia regione fino all'ultimo giorno»

(LaPresse) «In questi due giorni ho ricevuto centinaia di messaggi. Li ringrazio per il loro affetto, la mia non è una scelta di resa, non mi sono mai arreso nella mia vita pubblica e privata tranne una volta: quando il Padre eterno ha voluto chiamarsi mio figlio», ha detto il governatore della Sicilia Nello Musumeci in conferenzza stampa parlando del suo possibile passo indietro se il suo nome dovesse essere considerato divisivo al tavolo nazionale sulla presidenza della Regione che si terrà dopo i ballottaggi. «Non so cosa sia la parola resa e neanche la voglia di mollare perché io non mi dimetto, ho un impegno col popolo siciliano che ho assunto quando mi ha eletto cinque anni fa e lo farò fino all'ultimo giorno». Musumeci ha anche spiegato che «nell'ultimo anno ho subito attacchi indicibili dal fuoco amico, preoccupato più a delegittimare il presidente della Regione che ad attaccare le opposizioni».