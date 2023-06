Silvio Berlusconi: «Ho salvato l'Italia dai comunisti e non me l'hanno perdonato»

(Adnkronos) - «Ho salvato l'Italia dai comunisti e non me l'hanno perdonato». È un passaggio del video che Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, pubblica sui suoi canali social in vista delle elezioni regionali in programma in Lombardia e nel Lazio il 12 e 13 febbraio. «Molti amici, molti conoscenti mi hanno ripetuto anche in questi giorni che io sono l’italiano a cui gli italiani devono di più... Sono l'italiano che ha salvato trent'anni fa l’Italia dall’ascesa al potere dei comunisti di allora, che erano ammiratori dei comunisti russi. Quelli degli 85 milioni di vittime...»'.