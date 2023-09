Sisma Appennino, 285 sopralluoghi dei vigili del fuoco

(LaPresse) Continuano le operazioni dei vigili del fuoco per i sopralluoghi tecnici e per le verifiche di stabilità sugli edifici dopo la scossa di terremoto che lunedì ha interessato parte della province di Firenze e di Forlì Cesena. Sono 285 quelli svolti finora, con danni riscontrati alle strutture nella maggior parte dei casi di lieve entità: nel comune di Marradi (FI) sono stati 65 gli interventi fatti dai vigili del fuoco, mentre nel forlivese, tra Tredozio, Castrocaro, Modigliana e Rocca San Casciano, le squadre hanno effettuato 220 interventi per verifiche statiche e sono state evacuate per precauzione circa ottanta persone da strutture che presentavano quadri fessurativi a rischio. Nella clip il lavoro svolto dai vigili del fuoco di Firenze a Marradi.