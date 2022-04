Putin: «Vogliono distruggere Russia dall'interno»

(Agenzia Vista) Mosca, 25 aprile 2022 «Con nostra sorpresa, diplomatici di alto rango in Europa e negli Stati Uniti stanno esortando i loro satelliti ucraini a utilizzare tutte le loro risorse per vincere sul campo di battaglia. Che strana diplomazia tra i nostri partner negli Stati Uniti e in Europa. Anche i diplomatici lo chiedono. Ma quando ci si rende conto che ciò è impossibile, viene alla ribalta un altro compito: dividere la società russa, distruggere la Russia dall'interno. Ma anche qui l'intoppo non funziona . La nostra società mostra maturità, solidarietà, sostiene le nostre forze armate. Sostiene i nostri sforzi volti a garantire, garantire incondizionatamente la sicurezza della stessa Russia e sostenere i cittadini che vivono nel Donbass», così il presidente russo Putin nel corso di una riunione.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it