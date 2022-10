Soumahoro si rivolge a Meloni: «Qual è la sua politica per fermare stragi nel Mar Mediterraneo?»

(Agenzia Vista) Roma 3 ottobre 2022

«In questa giornata della memoria e dell’accoglienza vogliamo ricordare le 368 vittime che morirono nel Mediterraneo nel 2013. La stragrande maggioranza donne e bambini. Vogliamo ricordare loro e gli oltre 22.000 esseri umani morti nel Mar Mediterraneo durante il viaggio della vita. Onorevole Meloni mi rivolgo a lei. Non abbiamo ancora capito quale sia la sua politica in tal senso. Lei è per il blocco navale che non si può fare, affondare le navi che è disumano e gli hotspot in Africa bocciati dai Capi di Stato. Ci dica, lei intende alzare il blocco navale?»

Twitter Soumahoro

