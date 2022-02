Spacciavano durante il lockdown, 15 misure cautelari ad Augusta

(LaPresse) Quindici misure cautelari eseguite nella notte da 100 carabinieri della compagnia di Augusta, insieme alle compagnie carabinieri di Siracusa, Noto, Catania-Piazza Dante e Catania-Fontanarossa, allo squadrone eliportato Cacciatori di Sigonella, al nucleo cinofili di Nicolosi, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Sei le persone in carcere, 3 ai domiciliari, due con obbligo di dimora e due con il divieto di dimora. Le indagini hanno preso il via nel 2020. Nove tra i destinatari del provvedimento percepivano anche il reddito di cittadinanza.