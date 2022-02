(Agenzia Vista) Roma, 04 febbraio 2022

«Siamo finalmente in una fase che appare essere diversa dai mesi precedenti. Dobbiamo tenere piedi per terra e prudenza, ma guardiamo con maggiore fiducia a numeri che stanno migliorando. Ma grazie a vaccini siamo in condizioni di registrare abbassamento contagi», così il ministro Speranza.

Ministero Salute

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev