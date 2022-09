Sperimentazione sugli animali, 1,4 milioni di firme per dire stop

Terminata con successo l’Iniziativa dei cittadini europei (Ice) contro la sperimentazione che chiede la transizione verso una scienza animal-free. E il rafforzamento del divieto in Ue di effettuare sugli animali test per ingredienti cosmetici e sostanze chimiche. Le firme raccolte sono 1,4 milioni, e ora passano alla verifica delle autorità nazionali che hanno tre mesi per verificare le dichiarazioni di sostegno valide. Occorre un milione di firme verificate di cittadini dell’UE per obbligare la Commissione Europea a portare avanti l’iniziativa.

