(Agenzia Vista) Il Cairo, 28 febbraio 2022

La delegazione Ucraina di scherma si rifiuta di gareggiare contro la Russia ai mondiali che si tengono in Egitto. Gli atleti hanno esposto un cartello: «Fermate la guerra».

Facebook НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev