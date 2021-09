Stasera in tv, Chi l'ha visto su Rai 3: anticipazioni sul delitto di Laura Ziliani

Proseguono le indagini sulla morte di Laura Ziliani e Federica Sciarelli nella puntata di Mercoledì 29 Settembre affronterà l'argomento. Per l'omicidio della donna, 55 anni scomparsa lo scorso maggio e il cui corpo è stato ritrovato ad agosto, la Procura di Brescia ha indagato le due figlie Paola (27 anni) e Silvia (19) e il compagno della maggiore Mirto Milani. Per il momento i tre indagati si sono avvalsi della facoltà di non rispondere; ma raggiunte dall'inviata di Chi l'ha visto, una delle due ragazze ha proclamato la loro innocenza.

