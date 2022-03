Stellantis, Benaglia (Fim): «Nessun sito sarà chiuso, ma ci saranno trasformazioni»

(LaPresse) «Tavares ha confermato l'impegno ad applicare il piano 'Dare Forward 2030' in Italia con grande attenzione per tutti i siti. Nessun sito sarà chiuso, ci saranno solamente trasformazioni, soprattutto dove c'è bisogno di nuove tecnologie. Questa è una buona notizia». Lo ha detto Roberto Benaglia segretario generale Fim dopo l'incontro con l'amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, all'Heritage Hub a Torino. «L'obiettivo dichiarato da Stellantis – ha aggiunto Benaglia – è di raddoppiare i volumi in otto anni. Ovviamente non basta dirlo, noi valuteremo passo per passo. Non ci fidiamo a scatola chiusa, ma sicuramente è stato un incontro positivo e costruttivo. C'è futuro per Stellantis in Italia».