Stellantis, Cirio: «La testa dell'azienda resta in Italia»

(LaPresse) Il governatore del Piemonte Alberto Ciro era presente venerdì alla presentazione del Battery Technology Center di Stellantis nel comprensorio di Torino Mirafiori. «Lì c'è proprio che la testa rimanga qua, in Italia e per noi vuol dire in Piemonte e questa è una prova ulteriormente concreta. Questo accordo è in dirittura di arrivo, puntiamo anche ad avere una ulteriore auto prodotta qui da noi», ha detto il presidente della Regione. «Oggi si producono 100 mila auto all'anno, 400 mila in Italia, pensate che una volta se ne producevano 400 mila a Torino. Dobbiamo guardare all'obiettivo delle 200 mila, che è raggiungibile e probabilmente serve un vincolo in più a cui si sta lavorando. Io sono soddisfatto perché dopo le tante parole di tanti anni passati oggi invece concretamente si inaugurano stabilimenti, si assumono persone e si aprono linee», aggiunge Cirio. Il Battery Technology Center è un nuovo centro per gestire internamente e direttamente il design e lo sviluppo delle batterie per la futura generazione di veicoli elettrici Stellantis, con la possibilità di eseguire una vasta gamma di test su batterie, moduli e celle.