Stilista impiccata a Milano: condannato l'ex fidanzato

Marco Venturi, l'ex fidanzato di Carlotta Benusiglio, è stato condannato a sei anni in abbreviato per «morte in conseguenza di altro reato», lesioni e stalking. La stilista, 37 anni, fu trovata senza vita il 31 maggio 2016, impiccata a un albero con una sciarpa in un parco a Milano. La gup Raffaella Mascarino ha riqualificato la richiesta della procura che era 30 anni per omicidio: Venturi non ha provocato direttamente la morte della ex, ma l'ha causata con le sue condotte. «Non è stato condannato a tanti anni ma volevamo ridare dignità a mia sorella e oggi questa cosa è stata fatta, credevo nella giustizia ed è arrivata», il commento di Giorgia Benusiglio, sorella della vittima.