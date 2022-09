Stipendi manager pubblica amministrazione, Conte: «È una vergogna nazionale»

(Agenzia Vista) Bari, 15 settembre 2022

«Per noi un decreto Aiuti serve a salvare le aziende, non ad alzare gli stipendi, per come poi si è scoperto, anche degli alti dirigenti dello Stato: mega stipendi perché stiamo parlando di persone che prendono oltre diecimila euro netti al mese. Chi ha concepito quella norma, e non so chi sia, i partiti che l'hanno sottoscritta, e parlo di Forza Italia, Italia Viva e anche de Pd, francamente dovrebbero vergognarsi». Lo ha detto a Bari il leader del M5S Giuseppe Conte.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev