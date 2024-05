Su Msc Fantasia la prima crociera dedicata a Bruce Springsteen

Presentata "Born to Cruise": partirà da Genova il 21 aprile 2025

Genova, 23 mag. (askanews) - Una crociera di cinque giorni nel Mediterraneo per celebrare il mito di Bruce Springsteen. Alla vigilia dei due grandi concerti italiani della rockstar americana, l'associazione culturale Noi&Springsteen e Msc Crociere hanno presentato in anteprima "Born to Cruise", la prima crociera dedicata ai fan e ai simpatizzanti del Boss. La presentazione si è tenuta a Genova a bordo della nave Msc Fantasia, che ospiterà l'inedito viaggio rock in programma dal 21 al 25 aprile 2025.

Il capoluogo ligure sarà anche il porto di partenza della crociera musicale, la prima al mondo dedicata ad un singolo artista, che raggiungerà Barcellona e Marsiglia, per poi fare rientro a Genova. Alla conferenza stampa di presentazione hanno partecipato Alberto Lanfranchi, ideatore dell'evento e fondatore dell'associazione Noi&Springsteen che da quasi 10 anni promuove iniziative culturali dedicate a Springsteen in Italia e all'estero, Massimo Bertoldero, Mice Manager di Msc Crociere e Tommaso Imperiali, vincitore dell'ultimo contest "Cover Me" dedicato alle più belle reinterpretazioni dei brani del Boss.

"L'idea - ha spiegato Lanfranchi - è nata da una telefonata con un caro amico che conosco da tantissimi anni e che lavora per Msc Crociere, con una domanda a bruciapelo conoscendo quello che facciamo, quello che organizzo da tanti anni a questa parte: 'perché non porti Springsteen a bordo di una nave di Msc Crociere?'. Portare Springsteen a bordo di una crociera è difficile ma mi ha dato lo spunto per pensare 'perché invece non portare i fan di Springsteen a bordo di una nave?'".

Ad attendere simpatizzanti e appassionati del cantante americano, cinque giorni all'insegna della musica e dell'intrattenimento, con concerti, seminari, tavole rotonde, karaoke ma anche un contest fotografico e un'edizione speciale del contest musicale "Cover Me" con 10 band che si alterneranno nel teatro principale della nave.

"Gli ingredienti - ha sottolineato l'ideatore dell'evento - sono sicuramente la bellezza di stare insieme e di divertirsi. Partendo da questi due aspetti fondamentali è nata l'idea di creare un qualcosa a bordo legata ovviamente a Springsteen attraverso la musica e attraverso una serie di iniziative che realizzeremo durante questi cinque giorni di navigazione".

Ad ospitare questa crociera a tema sarà la nave Msc Fantasia, gioiello della flotta Msc che può accogliere ben 4.300 passeggeri. "Per noi - ha dichiarato il Mice Manager di Msc Crociere, Massimo Bertoldero - è un importante evento di fama internazionale perché con la musica di Springsteen siamo cresciuti e portarla a bordo per noi è un motivo di orgoglio e di crescita anche a livello di eventi di bordo".