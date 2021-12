Suona Jingle Bells sulla tastiera mentre gli asportano un tumore cerebrale

(Agenzia Vista) Cremona, 09 dicembre 2021

Enrico Presti, musicista di 50 anni, ha suonato Jingle Bells sulla tastiera durante un intervento chirurgico da sveglio in cui gli è stato asportato un tumore al cervello. È successo all’Ospedale di Cremona. Per l’équipe di Neurochirurgia diretta da Antonio Fioravanti è il trentesimo intervento di chirurgia da sveglio. «Quando il chirurgo mi ha detto che l’asportazione del tumore era terminata con successo, non volevo più smettere di suonare», ha riferito il paziente.

