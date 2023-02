Superbonus, Conte: «Duemila euro? Da Meloni e Giorgetti dati falsi»

(LaPresse) «Siamo tutti consapevoli che l'unico buco non è nel bilancio ma il buco quello generato nottetempo dal Governo che rischia di gettare 180 mila occupati per strada e far fallire 40mila aziende. È un falso gravissimo che un Presidente del Consiglio ripeta a pappagallo un errore gravissimo di ragionamento fatto a sua volta dal ministro Giorgetti. Dire che costa 2000 euro a persona è un falso perché c'è un ritorno del 70% immediato che calcolato spalmando sui 5 anni del superbonus diventa 88 euro a persona». Così il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte dopo l'incontro con gli impresari edili.