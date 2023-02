Superbonus, Meloni: «È costato duemila euro a ogni italiano»

(LaPresse) «Il superbonus è costato a ogni singolo italiano circa duemila euro, anche a un neonato, anche a chi non ha una casa. Non era gratuita, il debitore è il contribuente italiano». Così la premier Giorgia Meloni in una diretta su Facebook. «Il superbonus nasceva con intenti condivisibili, ma la misura è stata scritta così male e gestita così male che ha generato una mole enorme di problemi che ora noi siamo chiamati a risolvere. Siamo intervenuti su una situazione fuori controllo», ha aggiunto la presidente del Consiglio. «Il primo problema era il 110%: se mi viene rimborsato più di quello che spendo io non guardo quanto spendo, questo ha portato a gonfiare la bolla e all'aumento dei prezzi dei materiali. Su questo eravamo intervenuti portandolo al 90%. La seconda questione è la cessione del credito. Abbiamo migliaia di aziende che rischiano il tracollo, è un problema che abbiamo ereditato e dobbiamo risolverlo. È quello che stiamo tentando di fare».